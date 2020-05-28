Германия просит ЕС ввести санкции против россиян за кибератаки

ФРГ осуждает хакерскую атаку на бундестаг и просит Евросоюз использовать против ответственных за это нападение санкции. Речь идет, в частности, о Дмитрии Бадине, сообщил госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер послу России в Берлине Сергею Нечаеву.

5 мая 2020 года германская генпрокуратура выдала ордер на арест Бадина на основании подозрения, что «обвиняемый, действуя совместно с другими лицами, еще не известными по имени, занимался разведывательной деятельностью против ФРГ в пользу секретной службы иностранной державы». Бадина подозревают в причастности к хакерской атаке на бундестаг в апреле/мае 2015 года в качестве члена группы APT28. Тогда была взломана переписка избирательного округа канцлера Ангелы Меркель.

«Есть достоверные доказательства того, что он был сотрудником военной секретной службы ГРУ на момент нападения», — говорится в сообщении МИД ФРГ.

В прошлом году Евросоюз одобрил возможность введения санкций за кибератаки.

Также Бергер сообщил российскому послу, что ФРГ оценивает ситуацию с кибератакой на фоне продолжающегося расследования убийства Зелимхана Хангошвили и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры.