Полиция задержала журналистов у Петровки, 38

UPD: Задержаны журналист «Дождя» Михаил Фишман и журналист RT Илья Васюнин.

UPD: Также у здания ГУ МВД задержали главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву, фотографа Викторию Ивлеву и писателя Алису Ганиеву.

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Полиция задержала журналистов, вышедших с протестом к зданию управления МВД на Петровке, 38. Они пришли выразить поддержку коллеге Илье Азару, которого сегодня арестовали на 15 суток за одиночный пикет.

Среди задержанных главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и ведущий радиостанции Александр Плющев.

Задержанных журналистов доставляют в Тверской ОВД.