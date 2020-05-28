Россиянам могут запретить участвовать за границей в деятельности нежелательных НКО

Законопроект, запрещающий российским гражданам и организациям за рубежом участвовать в деятельности НКО, признанных нежелательными в РФ, подготовила комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Как сообщает ТАСС, авторы проекта считают, что такая мера поможет избежать попыток проникновения на территорию России нежелательных организаций и заблокирует их деструктивное влияние «на социальные и политические институты российского общества».

По мнению авторов законопроекта, россияне участвуют в зарубежных тренингах «по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, осуществлению антироссийских информационных акций и формированию в российском обществе терпимости к употреблению наркотических средств». А само обучение проходит при поддержке нежелательных на территории РФ НКО.

Также депутаты подготовили поправки в КоАП, предусматривающие административное наказание за нарушение требования законопроекта. Нежелательными в России признано 22 неправительственные организации.