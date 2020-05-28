Во время протестов в Миннеаполисе убили человека

Во время протестов, начавшихся в американском Миннеаполисе из-за гибели во время задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда, застрелен мужчина. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве, но все еще выясняет причину стрельбы, сообщает Associated Press.

Полиция получила сообщение о выстрелах на охваченной протестами территории. Позже на тротуаре обнаружили мужчину с пулевым ранением, который скончался в больнице. Отмечается, что подозреваемый в убийстве находится под стражей, но обстоятельства, приведшие к стрельбе, все еще выясняются.

Протесты второй день проходят в южной части города, где 25 мая умер при задержании 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский, согласно видеозаписям очевидца, примерно 8 минут пережимал Флойду коленом шею, когда тот лежал на асфальте в наручниках. Этот офицер был привлечен к уголовной ответственности, а трое его коллег — уволены.

Протесты также проходили у дома обвиняемого офицера в пригороде и у дома обвинителя по делу Флойда. Но там не было зафиксировано никакого насилия.

Начальник местной полиции Медария Аррадондо призвал жителей к спокойствию и сказал, что внутреннее расследование, а также расследование ФБР по делу о смерти Флойда дают шанс на правосудие.

Протесты из-за смерти Флойда также проходили в Лос-Анджелесе.