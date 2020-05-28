Илью Азара арестовали на 15 суток

Тверской суд Москвы арестовал журналиста и муниципального депутата Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет. Как сообщает «Апология протеста», его признали виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о митингах). На одиночный пикет он вышел 26 мая, чтобы поддержать создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

«Охренеть. Арест 15 суток за одиночный пикет! Да еще и без доставления в суд (никогда такого не видел). Увидимся летом!» — написал Азар в Teltgram.

Тверской суд только что арестовал Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку «Омбудсмена полиции»



15 суток — за одиночный пикет с соблюдением всех положенных дистанций. Это новая реальность.



Свободу Илье Азару! pic.twitter.com/226fq1jFHz — Юлия Галямина (@galiamina) May 28, 2020

«Арест Ильи Азара — открытие протестного сезона 2020. Журналистское сообщество неминуемо проявит солидарность, полиция неминуемо ответит новыми репрессиями. К 24 июня гражданская активность вернется в норму. Свободу Азару!» — отметил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

27 мая суд также на 15 суток арестовал Виктора Немытова, который выходил на одиночный пикет в поддержку Владимира Воронцова.

Кроме Азара и Немытова 26 мая во время одиночных пикетов полиция задержала координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и редактора telegram-канала «Avtozak Live» Максима Кондратьева.

Владимира Воронцова обвиняют в вымогательстве 300 тыс. руб. у сотрудника полиции. Сам он вину не признает. Воронцов сам бывший сотрудник МВД, который теперь занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

