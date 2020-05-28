Парламент Китая одобрил законодательство о нацбезопасности Гонконга

Парламент Китая 28 мая проголосовал за прямое введение в Гонконге законодательства о национальной безопасности, заявление о необходимости которого вызвало новые беспорядки в полуавтономии. Законодательство планируется использовать для борьбы с сепаратизмом, подрывной деятельностью, терроризмом и иностранным вмешательством, а протестующие видят в нем способ ущемления свобод. Документ, после одобрения парламентом, будет передан в Постоянный комитет Политбюро Китая, сообщает Reuters.

Продемократические активисты Гонконга вывели последователей на многотысячные митинги, опасаясь введения законодательства о нацбезопасности. Это привело к столкновениям с полицией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна работает над ответом на китайское законодательство о нацбезопасности и объявит о нем до конца недели. Закон может ослабить особый правовой статус Гонконга, поставив под вопрос особый экономический статус территории, согласно американскому законодательству.

Госсекретарь Майк Помпео в среду уведомил Конгресс о том, что Гонконг больше не оправдывает особый режим отношений с США. По его словам, план Китая навязать Гонконгу новый закон в сфере национальной безопасности «лишь пополняет череду действий, фундаментальным образом подрывающих автономию и свободы Гонконга». Теперь Трампу предстоит решить, следует ли частично или полностью лишить Гонконг экономических привилегий.