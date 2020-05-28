Связанные с Ротенбергом компании могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей

Связанные в Аркадием Ротенбергом организации без конкурса могут получить госконтракты на строительство федеральных трасс общей суммой в 140 млрд рублей. Среди компаний — совместное предприятие ВЭБ.РФ и Ротенберга — группа компаний «Нацпроектстрой», которая претендует на несколько крупных подрядов, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект распоряжения правительства.

С «Нацпроектстроем» правительство планирует заключить долгосрочные инвестиционные соглашения с помощью неконкурентной закупки у единственного исполнителя на строительство Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон». «Трансстроймеханизация» (входит в группу «Мостотрест» Ротенберга) может без конкурса стать подрядчиком на участке трассы М4 «Дон» (с 715-го по 777-й км).

Стоимость строительства Дальнего западного обхода Краснодара может превысить 41 млрд руб., а всего обхода города Аксай — 100-120 млрд руб.