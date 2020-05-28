«Открытые медиа» рассказали о недвижимости управляющего храмом Христа Спасителя

Исполнительный директор фонда храма Христа Спасителя Сергей Семененко при официальном окладе 100 тысяч рублей в месяц за последние три года купил недвижимость минимум на 50 млн и стал владельцем автомобилей стоимостью примерно в 10 млн. Об этом пишут «Открытые медиа».

ФХХС основан советом попечителей храма Христа Спасителя, который, в свою очередь, возглавляют патриарх Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин. Фонд управляет храмовым комплексом площадью около 60 тыс. кв. м., из которых для богослужений используется 13%. Сдаются трапезные и залы храмового комплекса под конференции и банкеты, а помещения в стилобатной части храма — под офисы и магазины.

Предшественник Семененко, Василий Поддевалин, ушел в отставку после скандала в 2013 году из-за магазинов в храме. Однако при новом управляющем ситуация не изменилась. Например, 2019 году на территории комплекса работало около 20 фирм. При этом московские власти с 2006 года выделили фонду на содержание Храма Христа Спасителя суммарно около 5,4 млрд руб., а сотрудники ФХХС жалуются на зарплаты в 30 — 45 тыс. руб. и невыплату положенных премий и надбавок. По штатному расписанию зарплата Семененко в 2019 году составляла 103 700 руб. в месяц.

По данным Росреестра, управляющий храмом Христа Спасителя без использования ипотеки за последние три года вдобавок к приобретенным до этого таунхаусам в ближнем Подмосковье купил две квартиры в клубном доме в Москве (их стоимость без отделки около 35,1 млн руб.), дом в 470 кв.м и 26 соток земли в поселке на Можайском водохранилище (цена до 20 млн руб.).

Несколько сотрудников ФХХС рассказали, что их привлекали для различных строительных работ на личные объекты Семенова в рабочее время, в том числе в таунхаусы в коттеджном поселке «Опушка», которые сейчас оформлены на родственников управляющего.

Семененко также принадлежат Lexus GX 460 с прицепом для перевозки квадроциклов и кроссовер Porsche Cayenne, которые на момент покупки стоили около 4 и 5 млн руб. соответственно.