Борис Макаренко: Разбор столичных полетов

1. Пора уже понять, что бюрократические регламенты и протоколы необходимы там, где речь идет о действиях властей (или, допустим, медиков, оказывающих помощь заболевшим). Для регулирования частной жизни — от пресловутого «социального мониторинга», караулящего сидящих на карантине, до регламентации прогулок — они неэффективны, вредны, наносят психологические травмы и провоцируют протест. Тем более если сделаны кривыми руками.

2. Из сегодняшнего заявления:

— «...сделать как бы график [прогулок]...» Как бы график это почти как «Как бы радио» из известной сатирической пьесы. Так москвичи и поймут: этот график — он «как бы».

— «...давайте, гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим...» Опять этот тон злой училки, отчитывающей нерадивого первоклашку (как «чемоданы вирусов из Куршавеля»). Ну нельзя так, просто нельзя.

— «...боюсь, что на улицах Москвы будет примерно как на первомайской демонстрации». Какое тысячелетие на дворе? Спросите москвичей — сколько десятилетий назад они последний раз ходили на первомайские демонстрации?

А ведь весть-то добрую нес градоначальник: ослабляем ограничения, есть основания считать, что худшее позади. Было чем порадовать москвичей...

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