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Конгресс США одобрил новые санкции против Китая на фоне проблем со статусом Гонконга

28.05.2020

Конгресс проголосовал за ужесточение реакции США на жестокие репрессии Китая против этнических меньшинств. Законопроект предусматривает введение санкций против китайских властей, причастных к массовой слежке и задержанию уйгуров и представителей других этнических групп в Синцзяне на западе Китая, передает «Голос Америки»

Инициатива направлена на подпись президенту Дональду Трампу, который заявил, что он «очень тщательно» рассмотрит ее на фоне возмущения США по поводу действий Китая в связи со вспышкой коронавируса и напряженностью вокруг плана Пекина по ограничению гражданских свобод в Гонконге.

Госсекретарь Майк Помпео в среду уведомил Конгресс о том, что Гонконг больше не оправдывает особый режим отношений с США. По его словам, план Китая навязать Гонконгу новый закон в сфере национальной безопасности «лишь пополняет череду действий, фундаментальным образом подрывающих автономию и свободы Гонконга».

«Ни один разумный человек сегодня не может утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая. После внимательного изучения событий сегодня я уведомил Конгресс, что Гонконг более не имеет оснований рассчитывать на особый подход в американском законодательстве — так, как применялось американское законодательство к Гонконгу до июля 1997 года», — заявил Помпео.

Закон США о правах человека и демократии в Гонконге обязывает Госдепартамент хотя бы один раз в год удостоверять Конгресс в том, что бывшая британская колония по-прежнему обладает достаточной автономией, чтобы оправдать благоприятные условия торговли с США, способствовавшие сохранению позиции Гонконге как мирового финансового центра. Теперь Трампу предстоит решить, следует ли частично или полностью лишить Гонконг экономических привилегий.

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