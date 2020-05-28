У богатых россиян растет спрос на частные самолеты

У богатых россиян растет спрос на аренду частных самолетов, так как они хотят проводить время на Западе даже во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Из-за запрета в России для авиакомпаний на международные рейсы, в том числе и чартерные, аренда частных самолетов стала вызывать больший интерес. По данным отраслевых источников, пассажиры таких самолетов направляются, например, в Великобританию или на Кипр, где они владеют собственностью, имеют право на жительство, двойное гражданство или близких родственников. Стоимость рейса составляет от €16 тыс. до €25 тыс. (при этом в самолет может войти до 13 пассажиров).

Александр Осит, владелец брокерской компании JETVIP говорит, что они зафиксировали в последние два месяца всплеск интереса к односторонним рейсам в Европу. В марте между Москвой и Европой было совершено 250 полетов на частных самолетах. В апреле рейсы продолжались, хотя их число снизилось до 61 туда-обратно. С 1 до 26 мая количество таких полетов выросло до 107.

Три источника Reuters сообщили, что в марте россияне в основном возвращались на родину (в которой было выявлено меньше зараженных коронавирусом, чем в Европе), однако эта тенденция со временем изменилась, и теперь все больше людей покидают Россию, которая входит в тройку мировых лидеров по зараженным.

«Люди считают, что для них безопаснее находиться в своих частных резиденциях за рубежом», — говорит коммерческий директор компании Jet Partners Маргарита Ломакина. У ее компании выросло количество запросов по направлениям во Францию, Испанию, Кипр, Великобританию и некоторые другие европейские страны.

Менеджер по работе с клиентами Vip Group Aero Станислав Круглов говорит, что с середины апреля получил десятки запросов на полеты в Вену, Ларнаку и Ригу от частных лиц и семей с детьми.