Более 30% россиян считают опасность COVID-19 выдуманной или преувеличенной

Эпидемии коронавируса нет, ее придумали заинтересованные лица, считают 23,2% россиян, опрошенных дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики. Еще 9,6% называли опасность заболевания преувеличенной, передает РБК.

25,6% респондентов сказали, что пик эпидемии в России еще впереди, а 16,3% считают, что она пойдет на спад.

Поведение тех, кто не верит в эпидемию значительно отличается от тех, кто считает ее реальной. 43% отрицающих проблему навещают родственников, а 54% выходят на прогулку, 74,22% думают, что не нужно было вводить режим самоизоляции. Из признающих эпидемию родственников посещают 18%, 12% — друзей, лишь 10% не видят смысла в режиме самоизоляции.

В исследовании отмечается, что количество тех, у кого есть заболевшие родственники или знакомые вырос с 4,9% на 20 апреля до 16,6% на 26 мая. При этом 56% опрошенных поддерживают снятие ограничений, а 35,6% думают, что это можно было сделать раньше.

На конец мая у трети опрошенных доходы сохранились на прежнем уровне, 31,8% сообщили о значительном снижении доходов за время пандемии. В сравнении с апрелем, в мае уменьшилось количество людей, кто полностью лишились дохода (с 23,7% до 13,5%).

Чаще всего выдумкой эпидемию называли в Южном федеральном округе (там таких людей 41,1%). При этом на снижение или лишение дохода в ЮФО пожаловались 52,1% опрошенных, больше лишь в Северо-Кавказском федеральном округе (53,8%).

По словам заместителя руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслана Артамонова, у тех, кто во время эпидемии потерял работу, сильно снижается ощущение опасности вируса.