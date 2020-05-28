Цукерберг: соцсети не должны выступать «арбитром истины»

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил, что его соцсеть, в отличие от Twitter, не будет «арбитром истины» для того, что пишут люди. Так он отреагировал в интервью телеканалу Fox News на то, что Twitter пометил как недостоверную информацию высказывания президента США Дональда Трампа, а американский лидер сказал, что будет «регулировать и закрывать соцсети».

«У нас другая политика, чем в Twitter, — сказал Цукерберг. — Я просто твердо верю, что Facebook не должен быть арбитром истины всего, что люди говорят онлайн. Частные компании, особенно те, кто занимается цифровыми платформами, вероятно, не должны делать это».

Ранее Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы США, за то, что соцсеть пометила его посты с критикой рассылки бюллетеней почтой как недостоверные. После президент США заявил о намерении регулировать соцсети.

«Республиканцы считают, что социальные медиа-платформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, чтобы не позволить этому произойти. Мы видели, что они уже пытались сделать, и как потерпели неудачу в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы более сложная версия этого повторилась. Точно так же, как мы не можем позволить, крупномасштабное внедрение почтовых бюллетеней в нашей стране», — написал Трамп в Twitter, призывая соцсеть убрать пометку о недостоверности со своих твитов.

Реагируя на эту запись Трампа, Цукерберг отметил, что ему нужно понять, что они «на самом деле намерены делать». По его мнению, подвергать платформу цензуре из-за недовольства цензурой — это неверный рефлекс.

Основатель Twitter Джек Дорси считает, что его соцсеть не является «арбитром истины». «Проверка фактов: есть кто-то, кто несет ответственность за наши действия как компании, и это — я, — написал Дорси. — Пожалуйста, оставьте наших сотрудников вне этого. Мы будем продолжать помечать неверную или спорную информацию о выборах во всем мире».

Дорси отметил, что такой подход не делает соцсеть «арбитром истины», так как они «намерены соединить противоречивые утверждения и показать спорную информацию, чтобы люди могли судить о ней сами». По словам Дорси, твиты Трампа могут ввести людей в заблуждение, и заставить их думать, что не нужно регистрироваться, чтобы получить бюллетень по почте.