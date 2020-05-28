Boeing возобновляет производство 737 MAX

Компания Boeing заявила, что возобновила производство пассажирских лайнеров 737 MAX после остановки производства, которое произошло в январе после двух аварий. 737 MAX — самый продаваемая модель самолета компании, но ее полеты были приостановлены в марте 2019 года после второй катастрофы за пять месяцев.

Как пишет «КоммерсантЪ», в Boeing отказались сообщить, каковы текущие темпы производства. В прошлом месяце компания заявила, что, как ожидается, возобновит поставки 737 MAX в третьем квартале после получения разрешений регулирующих органов. Во втором квартале производство возобновится низкими темпами, прежде чем постепенно вырасти до 31 штуки в месяц в 2021 году, сообщили в Boeing.

10 марта 2019 года Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Это стало вторым крушением самолета этого типа за полгода: в октябре 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море также вскоре после вылета. 14 марта 2019 года

Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX. От использования Boeing-737 MAX отказались многие страны. США потребовали от Boeing обновить программное обеспечение. Запрет на полеты для самолетов этого типа ввело Агентство по авиационной безопасности Европейского союза.