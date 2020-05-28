Корабль Crew Dragon повторит попытку старта 30 мая

Запуск частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon пришлось перенести из-за плохой погоды. Вторая попытка будет предпринята в субботу, 30 мая по мск. Накануне астронавты Боб Бенкен и Даг Херли уже устроились в корабле, но за несколько минут до старта его было решено отложить.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

Запуск в случае успеха станет первым с 2011 года пилотируемым космическим полетом с американской земли. В течение последних девяти лет астронавтам приходилось отправляться на орбиту на российских космических кораблях.

Для главы SpaceX Илона Маска запуск станет еще одним прорывом в разработке многоразовых ракет, которые его компания ведет, чтобы сделать космические полеты менее дорогостоящими. Это также будет первый случай, когда американцев выведет в космос аппарат, созданный и принадлежащий частной компании, а не NASA.



