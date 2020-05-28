Close

Корабль Crew Dragon повторит попытку старта 30 мая

28.05.2020

Запуск частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon пришлось перенести из-за плохой погоды. Вторая попытка будет предпринята в субботу, 30 мая по мск. Накануне астронавты Боб Бенкен и Даг Херли уже устроились в корабле, но за несколько минут до старта его было решено отложить.

Запуск в случае успеха станет первым с 2011 года пилотируемым космическим полетом с американской земли. В течение последних девяти лет астронавтам приходилось отправляться на орбиту на российских космических кораблях.

Для главы SpaceX Илона Маска запуск станет еще одним прорывом в разработке многоразовых ракет, которые его компания ведет, чтобы сделать космические полеты менее дорогостоящими. Это также будет первый случай, когда американцев выведет в космос аппарат, созданный и принадлежащий частной компании, а не NASA.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.