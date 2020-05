Корабль Crew Dragon повторит попытку старта 30 мая

Запуск частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon пришлось перенести из-за плохой погоды. Вторая попытка будет предпринята в субботу, 30 мая по мск. Накануне астронавты Боб Бенкен и Даг Херли уже устроились в корабле, но за несколько минут до старта его было решено отложить.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC