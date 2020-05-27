Минздрав перестает включать в статистику случаи бессимптомного заражения COVID-19

Министерство здравоохранения перестает включать в статистику случаи бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в методических рекомендациях ведомства от 27 мая, на которые обратил внимание Znak.com.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в документе.

Ранее такие случаи включались в статистику.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.