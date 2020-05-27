Кадыров: «Я абсолютно здоровый человек»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о своей болезни и заявил, что абсолютно здоров.

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — сказал он в прямом эфире в Instagram. (Цитата по ТАСС)

Ранее журналисты заметили на видео с совещания от 26 мая медицинский катетер на правой руке Кадырова. При этом он был без маски, хотя ранее сам ввел в республике масочный режим.

21 мая СМИ сообщали о госпитализации Рамзана Кадырова в Москве с подозрением на коронавирус.