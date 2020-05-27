Совет Европы проведет срочную экспертизу поправок к Конституции РФ

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы 27 мая рассмотрел и поддержал обращение о проведении срочной юридической экспертизы поправок к Конституции и процедуры их принятия. Об этом сообщил NT юрист-конституционалист, координатор обращения в Совет Европы Станислав Станских.

Члены Комитета по мониторингу приняли положительное решение относительно передачи обращения российских правозащитников, собравшего более 200 тыс. подписей на Change.org, в Венецианскую комиссию Совета Европы. Эта комиссия может давать правовую оценку конституционных проектов стран-членов Совета Европы, однако ее оценки носят рекомендательный характер.

Венецианская комиссия проверит изменения Конституции России «на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы», отмечает Станских. Но сроки экспертизы пока неизвестны.

Юрист отмечает, что по информации членов ПАСЕ обращение сотен тысяч россиян сыграло решающую роль в сегодняшнем решении. Сбор подписей под петицией все еще продолжается.