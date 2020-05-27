Суд арестовал на 15 суток участника одиночного пикета в поддержку «Омбудсмена полиции»

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Виктора Немытова за одиночный пикет, который он провел накануне в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Как сообщает «Апология протеста», суд признал активиста виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение закона о митингах).

Кроме Немытова 26 мая во время одиночных пикетов полиция задержала журналиста Илью Азара, координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и редактора telegram-канала «Avtozak Live» Максима Кондратьева.

Воронцова обвиняют в вымогательстве 300 тыс. руб. у сотрудника полиции. Сам он вину не признает. Воронцов сам бывший сотрудник МВД, который теперь занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.