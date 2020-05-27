Рамзан Кадыров провел совещание с катетером на руке и без маски

Глава Чечни Рамзан Кадыров, чью госпитализацию 21 мая СМИ связывали с коронавирусом, провел 26 мая совещание в Грозном с катетером на руке, не надевая маски, хотя сам ввел строгий масочный режим в Чечне.

Журналисты «Новой газеты» заметили на видео (которое позже удалено из Сети) с совещания медицинский катетер на правой руке Кадырова. При этом на совещании он был без маски, хотя ранее сам ввел в республике масочный режим. Члены оперативного штаба были почти все в масках и сидели от Кадырова на значительном расстоянии. Также в масках были и все главврачи, которым глава Чечни вручил ключи от подаренных фондом Ахмата Кадырова 20 реанимобилей.

21 мая СМИ сообщали о госпитализации Рамзана Кадырова в Москве с подозрением на коронавирус.

25 марта Кадыров говорил, что тех, кто при наличии коронавирусной инфекции не соблюдает карантинный режим, «надо задерживать, находить самую неприятную... что там, следственный изолятор, другое какое-нибудь заброшенное место, закрыть сверху на замок, внутри чтобы было холодно, и держать его там без еды», так как, по мнению главы Чечни, «террорист может убить несколько человек, а этот, заразившийся, может убить десятки тысяч».