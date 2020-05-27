Собянин рассказал Путину о планах по снятию карантина

Прогулки по графику, возобновление работы непродовольственных магазинов и части сферы услуг — мэр Москвы Сергей Собянин озвучил президенту Владимиру Путину планы по снятию карантина.

По словам Собянина, москвичам «очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в парке», но «если одновременно сказать «ну давайте теперь, гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим», я боюсь, что на улицах Москвы будет примерно как на первомайской демонстрации». «Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», — озвучил он идею.

Кроме того, градоначальник предложил с 1 июня разрешить работу всей непродовольственной торговли и ряда объектов сферы услуг: «Мы предлагаем отработать ближайшие день-два соответствующие документы и с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и всю непродовольственную торговлю. Там работают около 300 тыс. человек <...> Второе — раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта, — ремонтные мастерские, химчистки».