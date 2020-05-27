Сайт «Активный гражданин» спустя пять лет после запуска доступен для накруток

Сервис «Активный гражданин», который в 2014 году был запущен московской мэрией для голосования по городским проектам, а последние два года используется и в других регионах, уязвим к накруткам.

«Открытые медиа» проверили, что любой пользователь с аккаунтом на «Госуслугах» может пройти опросы во всех субъектах России, которые пользуются «Активным гражданином» по соглашению с Москвой. При этом данные участников голосования, вопреки пользовательскому соглашению, не защищены.

Так, в Смоленске 20 апреля было запущено голосование через «Активный гражданин. Россия» по вопросу строительства вместо «зеленой зоны» рынка «Смоляне для смолян», которое активно продвигает местный губернатор Алексей Островский. Когда началось электронное голосование, смоленских бюджетников настоятельно призывали в нем участвовать. При этом регистрация для голосования шла через сайт мэра Москвы (mos.ru) и аккаунт на «Госуслугах».

Бывший руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев говорит, что данные зарегистрированных пользователей хранятся на местах в обезличенном виде, а регистрация через сайт столичной мэрии нужна «просто для того, чтобы появился новый пользователь». Но если у региона «совсем денег нет, могут теоретически храниться данные и в Москве».

Программист и представитель «Общества защиты интернета» Александр Исавнин отмечает, что в московском ДИТ не раскрывают механизм деперсонализации данных пользователей и регулирующие это нормативы. А в согласии на обработку персональных данных «Активного гражданина. Россия» говорится о разрешении для идентификации использования ФИО, телефона, адреса электронной почты, пола, даты рождения, семейного положения, рода деятельности и наличия детей пользователя.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области, где первым тестировался пилотный проект «Активного гражданина» в регионах, сказал, что они прекратили эксперимент «для того чтобы упростить и обезопасить в том числе данные наших жителей».

Также «Открытые медиа» отмечают, что участвовать в голосовании в регионах может житель другой территории. Корреспондент издания смог поучаствовать в опросах Смоленска, Нальчика и оценить качество мобильной связи на территории Дагестана (все активные опросы на момент эксперимента). Для повторного участия в опросе в другом регионе достаточно выйти и заново зайти под данными аккаунта на «Госуслугах». Глава ДИТ Смоленской области Андрей Рудометкин ответил изданию, что в момент голосования голоса из других регионов «отсеиваются», но как именно это происходит, не уточнил.