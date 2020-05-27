NASA возобновляет полеты человека в космос из США с помощью SpaceX

Ракета-носитель частной компании SpaceX Falcon 9 должна стартовать 27 мая в 20:33 по Гринвичу из Космического центра Кеннеди во Флориде, чтобы вывести на орбиту космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA. Если запуск состоится и будет успешным, это будет первый с 2011 года пилотируемый полет с американской земли, сообщает Reuters.

На борту ракеты будут находиться астронавты Боб Бенкен и Даг Харли. Через 19 часов после запуска они должны прибыть на Международную космическую станцию, где пробудут несколько недель. Влет будет произведен с той же площадки, с которой осуществлялся последний пилотируемый полет в 2011 году. Тогда в экипаже также был Харли.

Однако полету может помешать погода: если ветер будет слишком сильный, следующее окно для запуска будет лишь днем в субботу.

Успешная миссия позволит NASA достичь главной задачи по возобновлению запуска «американских астронавтов на американских ракетах с американской земли», говорит глава агентства Джим Брайденстайн. В течение последних девяти лет астронавтам приходилось отправляться на орбиту на российских космических кораблях.

Для главы SpaceX Илона Маска запуск станет еще одним прорывом в разработке многоразовых ракет, которые его компания ведет, чтобы сделать космические полеты менее дорогостоящими. Это также будет первый случай, когда американцев выведет в космос аппарат, созданный и принадлежащий частной компании, а не NASA. В последний раз NASA отправляло астронавтов на совершенно новом корабле 40 лет назад в начале программы использования шаттлов.

SpaceX успешно проверил Crew Dragon без астронавтов в прошлом году во время его первого полета на орбиту к Международной космической станции. Однако через месяц во время наземных испытаний корабль был уничтожен взрывом из-за сбоя в работе клапана системы нагнетания давления при подаче топлива. Расследование инцидента завершилось лишь в январе этого года.

Ожидается, что в следующем году свой корабль CST-100 Starliner с астронавтами запустит аэрокосмический гигант Boeing, конкурирующий в строительстве космических ракет-носителей со SpaceX. NASA предоставило SpaceX и Boeing почти $8 млрд для разработки систем космического запуска.