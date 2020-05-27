Суд прекратил уголовное дело в отношении Елены Батуриной

Мировой суд в Элисте прекратил уголовное дело в отношении Елены Батуриной по обвинению в клевете. Как сообщил ТАСС представитель суда, дело прекращено в связи с заявлением частного обвинителя об отказе от обвинения.

Президент компании Inteco Management Елена Батурина в 2019 году стала фигурантом уголовного дела о клевете по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина. Батурина ранее заявила, что против Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждал, что это не соответствует действительности, что и стало основанием для его заявления.