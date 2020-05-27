Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии госпитализирован с пневмонией

Михаил Игнатьев, пытающийся обжаловать в Верховном суде свою отставку с должности главы Чувашии, госпитализирован в Санкт-Петербурге с высоким процентом поражения легких. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. У Игнатьева двусторонняя пневмония и он находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее стало известно, что Игнатьев подал в Верховный суд иск к президенту Владимиру Путину, чтобы оспорить свое снятие с должности главы Чувашии, которую он занимал до конца января.

В определении ВС говорится, что президент будет привлечен к делу в качестве административного ответчика. Копии искового заявления Путину уже направили, сообщает «Интерфакс».