Отрицавшего коронавирус схиигумена Сергия ожидает епархиальный суд

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в священнослужении и лишил права носить наперсный крест схиигумена Сергия (Романова), который отрицал COVID-19. Теперь схиигумену предстоит предстать перед епархиальным судом, говорится на сайте Екатеринбургской епархии.

«Определением Нашим от сего мая 26 дня Вы, за нарушение Указа № 32 от 27 апреля 2020 года, запрещаетесь в священнослужении без права ношения наперсного креста впредь до решения епархиального суда Екатеринбургской епархии», — говорится в обращенном к Сергию указе метрополита Кирилла.

27 апреля Екатеринбургская епархия запретила схиигумену Сергию проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Схиигумен, известный как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, в своих речах называл коронавирус «псевдоэпидемией» и проклял всех, кто «посягает на закрытие храмов».

В своем указе от 27 апреля епископ благословлял Сергия «послужить Святой Церкви безмолвием, затвором и молитвой, чего так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру». Кроме публичных выступлений и проповедей Сергию запрещалось принимать исповеди, покидать Иоанно-Богословский мужской скит без благословения епископа и совершать монашеские постриги. При этом права возлагать на себя наперсный крест Сергий тогда не лишался.