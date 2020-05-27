Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы

Twitter вмешивается в президентские выборы США 2020 года, считает американский лидер Дональд Трамп. Ранее соцсеть пометила значком недостоверности его твиты о вреде рассылки в Калифорнии бюллетеней для голосования по почте.

«Они говорят, что мое утверждение о бюллетенях для голосования по почте, которое приведет к массовой коррупции и мошенничеству, является неверным, основываясь на проверке фактов в фейковых новостях от CNN и Washington Post», — отметил президент США.

«Twitter полностью душит свободу слова, и я, как президент, не позволю этому случиться!» — добавил он.

В сообщении соцсети о твите президента, в котором он писал, что «рассылка бюллетеней по почте будет мошенничеством» говорится: «Трамп ложно утверждал, что рассылка избирательных бюллетеней по почте приведет к «фальсификации выборов». Сделавшие фактчекинг утверждают, что этому нет никаких доказательств».

«Трамп ложно утверждал, что Калифорния отправит бюллетени по почте «любому, кто живет в штате, независимо от того, кто он или как он туда попал». На самом деле только зарегистрированные избиратели получат бюллетени», — отмечается в пояснении Twitter. При этом пять штатов уже голосуют полностью по почте, и все штаты предлагают ту или иную форму заочного голосования.