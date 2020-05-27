МВД: жертв домашнего насилия освободят от наказания за нарушения карантина

Нарушители режима самоизоляции, ставшие жертвами семейно-бытового насилия, не должны нести ответственность, заявили в МВД. Таким образом ведомство ответило на обращение ряда НКО, которое было направлено еще в марте, пишет «КоммерсантЪ».

Тогда эксперты прогнозировали всплеск домашнего насилия в режиме самоизоляции, ссылаясь на опыт зарубежных стран. Правозащитники просили, в частности, разъяснить полицейским «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших», а также не привлекать к ответственности пострадавших от домашнего насилия, нарушивших карантин и режим самоизоляции.

В МВД заявили, что полиция посещает состоящих на учете, опрашивает об их поведении соседей и родственников. В случае обращения о бытовом насилии полицейские реагируют незамедлительно, а пострадавшим они рассказывают о службах соцподдержки.

Руководитель центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций адвокат Мари Давтян, комментируя ответ МВД, отметила, что описанные в документе меры реагирования и профилактики НКО, работающие с пострадавшими, «на практике не почувствовали». «По крайней мере, говоря о Москве и Московской области, я могу сказать, что сотрудники полиции при обращениях говорят, что они заняты контролем за изоляцией и карантином, — сказала она. — Об этом они несколько раз говорили нашим пострадавшим, отказываясь даже домой приходить».

Она также рассказала, что недавно жительнице Москвы пришлось нарушить самоизоляцию из-за агрессии мужа, который позже уведомил полицию, что его жена покидала квартиру: «С женщиной связался участковый по поводу того, что она нарушила карантин. Мы отправили участковому этот ответ МВД, объясняя, что никаких протоколов в этой ситуации не нужно. При этом по обращению самой женщины о насилии никакого ответа не было».