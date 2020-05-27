Россия подготовила план действий по обеспечению свободы собраний

Россия отчиталась в Совете Европы об исполнении постановления Европейского суда по правам человека, связанного с запретами и отказами властей РФ согласовывать акции протеста. В представленном плане фигурируют методички для МВД о запрете разгонов мирных протестов, а также говорится о решении 23 резонансных «кейсов о митингах», сообщает «КоммерсантЪ».

Среди указанных 23 кейсов — дело «Лашманкин против России», по которому в 2017 году ЕСПЧ заявил о недопустимости запрета на проведение акции в Москве в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове. По нему, как и по другим делам обращавшихся в ЕСПЧ (в том числе и делу Алексея Навального), Россия отчитывается о выплате компенсаций.

В плане России говорится о проделанной работе для реализации права граждан на свободу собраний, в том числе и о разработанной в 2019 году методичке для полиции, в которой содержатся рекомендации по взаимодействию с протестующими и подробные пояснения важности конституционного права граждан на мирные собрания.

План действий по обеспечению свободы собраний Россия обещала направить в Совет Европы еще в 2017 году. В апреле 2020 года на это обратил внимание ПЦ «Мемориал», который совместно с «ОВД-Инфо» направил в Комитет министров СЕ меморандум о свободе собраний, где говорилось об ужесточении санкций для организаторов и участников массовых мероприятий в России.

В Европе «не поверят» направленному документу, считает глава комиссии по гражданским правам СПЧ Николай Сванидзе, так как «внутреннее законодательство России за последние три года, несомненно, ужесточилось, вследствие чего ухудшилось обеспечение права свободы слова, свободы печати и свободы собраний».

«К сожалению, мы привыкли лицемерить и представлять международной общественности ситуацию, далекую от действительности, из-за чего нас часто ловят за руку. Этот отчет не станет исключением», — говорит Сванидзе.