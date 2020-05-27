Бывший глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Возглавлявший до конца января 2020 года Чувашию Михаил Игнатьев обратился в Верховный суд, чтобы оспорить указ президента Владимира Путина о своей отставке. Исковое заявление было зарегистрировано 20 мая, говорится в карточке производства на сайте ВС.

Речь идет о президентском указе от 29 января N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики», согласно которому Игнатьева отправили в отставку в связи с утратой доверия. Также документом был назначен врио главы Чувашии Олег Николаев. Судебное заседание об оспаривании документа назначено на 30 июня.

В январе Игнатьев стал участником двух скандалов. 18 января он сказал, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию «лишь бы, значит, заработать на разных схемах», поэтому «надо их мочить, как в народе говорят». 24 января Игнатьев «пошутил» над офицером МЧС, заставив прыгать за ключами от новых служебных машин.