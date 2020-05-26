В России у кошки выявлен коронавирус

У пятилетней кошки, проживающей в Москве, был обнаружен коронавирус. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации по охране здоровья животных.

Данные о зараженном животном в организацию были направлены 26 мая заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николаем Власовым. А сам тест на коронавирус у кошки был проведен 22 мая.

«Для проведения лабораторных исследований у 5-летнего кота были взяты образцы биоматериала (мазки из горла и носа) для обнаружения коронавируса SARS-CoV-2. Испытания показали 100% идентичность анализируемого фрагмента последовательности N-гена ORF1ab вируса SARS-CoV-2. В настоящее время животное находится на карантине по месту содержания», — сообщают во Всемирной организация по охране здоровья животных.

Ранее в мире уже выявлялись случая инфицирования кошек и представителей семейства кошачьих, а у тигров в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке даже проявлялись симптомы респираторного заболевания. Ученые отмечали, что кошки и хорьки действительно чувствительны к вирусу, а ВОЗ призывала не причинять котам вред из-за того, что они могут заболеть.