США обвинили Россию в переброске военной авиации в Ливии

Африканское командование вооруженных сил США сообщило о развертывании Россией военной авиации в Ливии для поддержки частных военных компаний. По оценкам американских военных, российские самолеты, вероятно, будут оказывать воздушную поддержку ЧВК «Группа Вагнера», которая поддерживает Ливийскую национальную армию в борьбе с Правительством национального согласия, передает «Голос Америки». Как сообщается, истребители прибыли в Ливию с авиабазы в России через Сирию, где их, предположительно, перекрасили, чтобы скрыть их происхождение.

«Россия очевидно пытается склонить чашу весов в пользу Ливии. Как и в Сирии, они расширяют свое военное присутствие в Африке, используя поддерживаемые государством наемные формирования, — отметил командующий силами США в Африке генерал Стивен Таунсенд. — Слишком долго Россия отрицала полный масштаб своей вовлеченности в продолжающийся ливийский конфликт. Теперь отрицать это невозможно. Мы видели, как Россия направила в Ливию истребители четвертого поколения, шаг за шагом. Ни ЛНА, ни частные военные компании не способны вооружать, использовать и обслуживать эти самолеты без поддержки государства, которую они получают от России».

Как говорится в заявлении, «Россия использует «Группу Вагнера» в Ливии, чтобы скрыть свою прямую роль и обеспечить правдоподобное отрицание своей злонамеренной деятельности». По оценке Африканского командования, действия Москвы способствовали затягиванию ливийского конфликта и увеличению потерь и страданий с обеих сторон.