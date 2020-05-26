Полиция задержала участников пикета в поддержку «Омбудсмена полиции»

В Москве возле главного здания МВД на Петровке, 38 задержали журналиста Илью Азара, который проводил одиночный пикет в поддержку автора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Также задержали координатора «Открытой России» Татьяну Усманову и редактора telegram-канала «Avtozak Live» Максима Кондратьева, передает «ОВД-Инфо».

На Илью Азара составили протокол о повторном нарушении правил проведения акций. Его оставили в отделении на ночь, завтра, возможно, состоится суд.

Сегодня ранее также задержали гражданского активиста Виктора Немытова из-за пикета в поддержку автора «Омбудсмена полиции». На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения акций.

Воронцова обвиняют в вымогательстве 300 тыс. руб. у сотрудника полиции. Сам он вину не признает. Воронцов сам бывший сотрудник МВД, который теперь занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.