Доверие к государству снизилось у 61% россиян за время пандемии

61% россиян за время пандемии стали меньше доверять институтам государства и растеряли надежду на то, что власти придут им на помощь. Об этом говорится в исследовании Online Market Intelligence и центра соцпроектирования «Платформа», данные которого приводит РБК.

У 10% респондентов уверенность в помощи государства в трудное время, наоборот, возросла. Доверие ко всем людям снизилось у 24% россиян, а 25% опрошенных говорят, что у них меньше уверенности в том, что им есть на кого положиться.

Официальным СМИ и телеканалам меньше верить стали 54% респондентов, 43% за время пандемии стали меньше доверять здравоохранению, 42% теперь менее уверены в стабильности своего работодателя.