Минздрав включил в список погибших от коронавируса 101 медика

По данным на 22 мая в реестр министерства здравоохранения скончавшихся от COVID-19 российских медиков включен 101 человек. Об этом сообщила 26 мая директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова, передает ТАСС.

«По поводу умерших медицинских работников — министерством здравоохранения ведется регистр умерших медработников. На этой неделе, кроме того что каждый субъект в соответствии с постановлением должен регистр этот заполнять в онлайн-режиме, мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников», — отметила Летникова.

По ее словам, поступающие данные сверяются в ежедневном режиме с информацией Фонда социального страхования, который «опирается и на данные СМИ, и на данные в списке памяти». При этом по данным фонда, в регионах расследование по факту смерти медиков проводят более тысячи комиссий.

Ранее «Медиазона» сообщала, что подтвердила 186 смертей медиков от коронавируса. А в проекте «Список памяти» значится 293 погибших во время пандемии сотрудников медучреждений. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 мая в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» отмечала, что смертность среди медиков практически не отличается от какого-либо другого периода.

