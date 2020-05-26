Кадыров сообщил о проведении очного совещания оперштаба Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что лично провел совещание оперативного штаба республики — ранее источники СМИ говорили о его госпитализации.

«На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом. Уверен, скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону», — написал Кадыров в Telegram.

На опубликованном фото он сидит за круглым столом среди чиновников. Понять, когда сделана фотография, невозможно.

21 мая сразу несколько СМИ сообщили, что Кадыров находится в московской больнице с подозреним на коронавирус. В информационном управлении главы и правительства Чечни заявляли: «Мы никакой информации не даем».

Вечером 25 мая издание «МБХ медиа» сообщило, что самолет Airbus ACJ319 с бортовым номером VQ-BVQ, который по информации СМИ принадлежит Кадырову, вылетел из Москвы в направлении Грозного.