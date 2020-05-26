Власти Москвы отказались отменять штрафы «Социального мониторинга»

Правительство Москвы не будет аннулировать штрафы за нарушение режима самоизоляции, которые назначены на основе приложения «Социальный мониторинг». Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

«Система оспаривания штрафов существует. Мы не будем рассматривать полную амнистию штрафов. Мы видим и знаем, что есть люди, которые являются нарушителями. В любом случае есть нарушители, которые нарушают до 10 раз. Поэтому амнистировать эти штрафы никто не будет», — сказал Немерюк.

По его словам, все деньги, собранные от штрафов, идут на борьбу с коронавирусом.

Приложение «Социальный мониторинг» обязаны устанавливать больные коронавирусом и ОРВИ, проходящие лечение на дому. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам на брифинге после выписки из больницы, где лечился от COVID-19, что не установил «Социальный мониторинг», передают «Ведомости». При этом Песков находится на домашнем режиме, так как после больницы предусмотрен карантин.

Ранее к отмене штрафов, назначенных по данным приложения «Социальный мониторинг», призвал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, в работе приложения замечено недопустимое количество сбоев.