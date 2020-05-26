Президент Владимир Путин сообщил, что парад Победы пройдет 24 июня. Он также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля в день ВМФ.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — объявил он на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. Что касается шествия «Бессмертного полка» 26 июля, то президент не исключил, что он может быть перенесен по совету специалистов. На сегодняшний день пик распространения коронавируса в стране пройден, отметил Путин, ссылаясь на мнение специалистов.

Ранее источники СМИ говорили, что вместе с проведением парада Кремль планирует организовать голосование по поправкам в Конституцию. Но об этом президент пока не объявлял.