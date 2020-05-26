Половина россиян вынуждена отказаться от запланированного отпуска

В мае доля россиян, планы на отпуск которых разрушены, возросла до 50%. В марте, когда ограничения из-за коронавируса в России еще не были введены, она составляла всего 18%, говорит исследование «Ромир», данные которого приводят «Ведомости».

Среди опрошенных москвичей доля тех, кто отказался от планов на отпуск, составила 58%, так как жители столицы отличаются «традиционно высокой туристической активностью». При этом 35% опрошенных в России и 43% в Москве сказали, что после снятия ограничений из-за коронавируса их финансовое положение может ухудшиться.

37% респондентов с изменившимися планами решили отложить деньги до следующего отпуска, 24% планируют потратить их на другие покупки, 18% расплатятся ими за кредиты. 28% опрошенных из Москвы отложат деньги, которые хотели потратить на отпуск, как «подушку безопасности».