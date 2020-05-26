В России выявили 8915 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. От болезни умерли 174 человека, а выздоровело 12 331, сообщают в оперативном штабе.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 362 342 случая коронавируса. За весь период умерли 3807 человек, в выздоровели 131 129.

Новые случаи:

🔸Москва — 2830

🔸Московская область — 817

🔸Санкт-Петербург — 363

🔸Нижегородская область — 228

🔸Свердловская область — 207

🔸Ростовская область — 203

🔸Архангельская область — 169

🔸Красноярский край — 148

🔸Иркутская область — 112

🔸Калужская область — 105

🔸Тульская область — 105

🔸Брянская область — 99

🔸Ярославская область — 94

🔸Ханты-Мансийский АО — 94

🔸Ульяновская область — 92

🔸Новгородская область — 89

🔸Республика Дагестан — 89

🔸Краснодарский край — 89

🔸Пензенская область — 89

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 88

🔸Волгоградская область — 88

🔸Республика Саха (Якутия) — 88

🔸Самарская область — 87

🔸Новосибирская область — 87

🔸Рязанская область — 85

🔸Чувашская Республика — 85

🔸Смоленская область — 84

🔸Республика Башкортостан — 79

🔸Алтайский край — 79

🔸Белгородская область — 76

🔸Орловская область — 75

🔸Тамбовская область — 75

🔸Ставропольский край — 75

🔸Липецкая область — 68

🔸Курская область — 67

🔸Саратовская область — 65

🔸Воронежская область — 63

🔸Республика Татарстан — 63

🔸Забайкальский край — 62

🔸Хабаровский край — 62

🔸Ямало-Ненецкий АО — 59

🔸Ленинградская область — 58

🔸Владимирская область — 57

🔸Республика Северная Осетия — 57

🔸Астраханская область — 57

🔸Оренбургская область — 54

🔸Республика Тыва — 54

🔸Омская область — 53

🔸Калининградская область — 50

🔸Кировская область — 47

🔸Мурманская область — 45

🔸Республика Бурятия — 45

🔸Республика Ингушетия — 43

🔸Тюменская область — 42

🔸Республика Марий Эл — 41

🔸Пермский край — 41

🔸Приморский край — 40

🔸Республика Мордовия — 38

🔸Ивановская область — 37

🔸Челябинская область — 36

🔸Вологодская область — 34

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 31

🔸Томская область — 28

🔸Республика Адыгея — 25

🔸Республика Хакасия — 23

🔸Костромская область — 21

🔸Чеченская Республика — 21

🔸Удмуртская Республика — 20

🔸Камчатский край — 20

🔸Псковская область — 16

🔸Амурская область — 16

🔸Тверская область — 15

🔸Республика Карелия — 15

🔸Кемеровская область — 13

🔸Республика Коми — 9

🔸Курганская область — 6

🔸Республика Крым — 6

🔸Сахалинская область — 5

🔸Еврейская АО — 5

🔸Магаданская область — 4

🔸Ненецкий АО — 2

🔸Республика Алтай — 2

🔸Севастополь — 1