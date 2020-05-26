В России выявили 8915 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах. От болезни умерли 174 человека, а выздоровело 12 331, сообщают в оперативном штабе.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 362 342 случая коронавируса. За весь период умерли 3807 человек, в выздоровели 131 129.
Новые случаи:
🔸Москва — 2830
🔸Московская область — 817
🔸Санкт-Петербург — 363
🔸Нижегородская область — 228
🔸Свердловская область — 207
🔸Ростовская область — 203
🔸Архангельская область — 169
🔸Красноярский край — 148
🔸Иркутская область — 112
🔸Калужская область — 105
🔸Тульская область — 105
🔸Брянская область — 99
🔸Ярославская область — 94
🔸Ханты-Мансийский АО — 94
🔸Ульяновская область — 92
🔸Новгородская область — 89
🔸Республика Дагестан — 89
🔸Краснодарский край — 89
🔸Пензенская область — 89
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 88
🔸Волгоградская область — 88
🔸Республика Саха (Якутия) — 88
🔸Самарская область — 87
🔸Новосибирская область — 87
🔸Рязанская область — 85
🔸Чувашская Республика — 85
🔸Смоленская область — 84
🔸Республика Башкортостан — 79
🔸Алтайский край — 79
🔸Белгородская область — 76
🔸Орловская область — 75
🔸Тамбовская область — 75
🔸Ставропольский край — 75
🔸Липецкая область — 68
🔸Курская область — 67
🔸Саратовская область — 65
🔸Воронежская область — 63
🔸Республика Татарстан — 63
🔸Забайкальский край — 62
🔸Хабаровский край — 62
🔸Ямало-Ненецкий АО — 59
🔸Ленинградская область — 58
🔸Владимирская область — 57
🔸Республика Северная Осетия — 57
🔸Астраханская область — 57
🔸Оренбургская область — 54
🔸Республика Тыва — 54
🔸Омская область — 53
🔸Калининградская область — 50
🔸Кировская область — 47
🔸Мурманская область — 45
🔸Республика Бурятия — 45
🔸Республика Ингушетия — 43
🔸Тюменская область — 42
🔸Республика Марий Эл — 41
🔸Пермский край — 41
🔸Приморский край — 40
🔸Республика Мордовия — 38
🔸Ивановская область — 37
🔸Челябинская область — 36
🔸Вологодская область — 34
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 31
🔸Томская область — 28
🔸Республика Адыгея — 25
🔸Республика Хакасия — 23
🔸Костромская область — 21
🔸Чеченская Республика — 21
🔸Удмуртская Республика — 20
🔸Камчатский край — 20
🔸Псковская область — 16
🔸Амурская область — 16
🔸Тверская область — 15
🔸Республика Карелия — 15
🔸Кемеровская область — 13
🔸Республика Коми — 9
🔸Курганская область — 6
🔸Республика Крым — 6
🔸Сахалинская область — 5
🔸Еврейская АО — 5
🔸Магаданская область — 4
🔸Ненецкий АО — 2
🔸Республика Алтай — 2
🔸Севастополь — 1