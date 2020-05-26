ГБР Украины возбудило дело из-за записи разговора Порошенко и Байдена

Из-за возможной прослушки разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело. Как сообщает «Украинская правда», в ГБР считают, что для записи разговора могло иметь место незаконное использование технических средств, которое могло причинить вред государственным интересам.

Ранее украинские СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела из-за записей, на которых якобы присутствуют голоса Порошенко, Байдена, а также бывшего госсекретаря США Джона Керри. Аудиозаписи обнародовал 19 мая депутат Верховной рады Андрей Деркач, который, по его словам, получил их от журналистов-расследователей. Из аудиозаписей следует, что Порошенко по указанию Байдена блокировал отставку кабинета министров в 2016 году, а связанные с экс-президентом компании получили $1 млрд за отставку генпрокурора Виктора Шокина, «который тогда расследовал дело Burisma и вышел на Байдена».