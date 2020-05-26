Дочь Эдуарда Успенского против названия премии именем писателя из-за домашнего насилия

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна в открытом письме просит не называть премию Российской государственной детской библиотеки в области детской литературы именем отца, обвинив его в домашнем насилии. Письмо, обращенное к директору библиотеки, публикует «Собеседник».

«Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье… Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены», — пишет Татьяна Успенская.

По ее словам, «имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература».

Детский писатель Валентин Постников, друг семьи Успенского, намерен собрать подписи своих коллег против акции библиотеки. «Я хотел бы напомнить сотрудникам библиотеки, что Эдуард Успенский никогда не помогал детским писателям. Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Он бил свою дочь Таню, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь», — говорит он.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина сообщила «МБХ медиа», что не будет убирать имя Эдуарда Успенского из премии. «В плане литературной премии мы не рассматриваем личные качества, а исходим из того вклада, который привнес Эдуард Николаевич. За последние 50 лет он был главным сказочником, герои этих сказок до сих пор с нами. Если мы начнем с этих позиций рассматривать всех, чьим именем называют премии или еще что-то, мы закопаемся во всех человеческих перипетиях», — отметила она.