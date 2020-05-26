Политики и эксперты со всего мира призвали остановить кибератаки на больницы

Принять меры для прекращения кибератак на объекты здравоохранения призвали правительства стран мира, 38 представителей общественных организаций, IT-отрасли, а также бывших высокопоставленных политиков, среди которых экс-президент СССР Михаил Горбачев. Текст их письма в России опубликовал «КоммерсантЪ».

«Мы призываем правительства всех стран мира незамедлительно принять решительные меры, чтобы положить конец кибератакам на больницы, другие лечебные учреждения и медицинские исследовательские центры, а также на медицинских работников и международные организации, работающие в области общественного здравоохранения», — говорится в письме, авторы которого предлагают странам объединиться ради этой цели.

Отмечается, что в последние недели были совершены кибератаки на медицинские учреждения и организации, занимающиеся борьбой с COVID-19. Из-за нападений жизни пациентов подвергались опасности, так как была подорвана работа важнейших структур, замедлялось распределение самых необходимых материалов и обмен информацией.

«Правительства должны твердо заявить: кибероперации против объектов системы здравоохранения противозаконны и недопустимы», — считают авторы письма, которые выражают солидарность с Международным комитетом Красного Креста и присоединяются к его призыву защитить медицинские службы и учреждения от любых кибератак.

Среди подписавших письмо президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, основатель Общества медицинской информации и систем управления Харолд Вулф, президент организации «Врачи без границ» Христос Христу, президент компании Microsoft Брэд Смит, президент исследовательского фонда Observer Research Foundation Самир Саран, генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский, а также бывший гендиректор ВОЗ Гру Харлем Брундтланд, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, бывший генсек ООН Пан Ги Мун, бывший президент СССР Михаил Горбачев и многие другие.