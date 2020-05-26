Close

Потерпевший по делу «Омбудсмена полиции» просил Воронцова о помощи после предполагаемого вымогательства

26.05.2020

Потерпевший по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова Расим Курбанов последние два года, то есть уже после предполагаемого вымогательства, активно общался со своим предполагаемым обидчиком и неоднократно просил его о помощи. Это следует из переписки Курбанова с Воронцовым, которую защита приобщила к материалам дела, пишут «Открытые медиа». По мнению адвоката, это доказывает, что Воронцов не виновен и не мог требовать денег за отказ от публикации интимных фото потерпевшего.

Ранее уже сообщалось, что обвинение в вымогательстве за нераспространение интимных фото Курбанова строится на показаниях трех человек, а в материалах дела нет документальных улик, подтверждающих их слова.

Из-за того что фото в итоге попали а Сеть, полицейский был уволен и затем судился с управлением МВД на московском метрополитене, чтобы восстановиться на службе. Во время суда Курбанов несколько раз писал Воронцову и просил помочь ему с жалобами на действия МВД. Первое сообщение датировано 1 августа 2017 года, но основная переписка начинается с 6 мая 2018 года, то есть спустя полгода после того, как Воронцов якобы вымогал деньги у полицейского. В ней они обсуждают, как помочь Курбанову после увольнения.

Воронцов с начала мая находится в СИЗО по делу о вымогательстве. В середине апреля к правозащитнику приходили с обыском по уголовному делу о фейках. Тогда его отпустили в статусе свидетеля.

В конце мая на Воронцова завели еще одно уголовное дело — о незаконном распространении порнографии. По этому же обвинению суд арестовал другого администратора сообщества «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.