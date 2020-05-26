Потерпевший по делу «Омбудсмена полиции» просил Воронцова о помощи после предполагаемого вымогательства

Потерпевший по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова Расим Курбанов последние два года, то есть уже после предполагаемого вымогательства, активно общался со своим предполагаемым обидчиком и неоднократно просил его о помощи. Это следует из переписки Курбанова с Воронцовым, которую защита приобщила к материалам дела, пишут «Открытые медиа». По мнению адвоката, это доказывает, что Воронцов не виновен и не мог требовать денег за отказ от публикации интимных фото потерпевшего.

Ранее уже сообщалось, что обвинение в вымогательстве за нераспространение интимных фото Курбанова строится на показаниях трех человек, а в материалах дела нет документальных улик, подтверждающих их слова.

Из-за того что фото в итоге попали а Сеть, полицейский был уволен и затем судился с управлением МВД на московском метрополитене, чтобы восстановиться на службе. Во время суда Курбанов несколько раз писал Воронцову и просил помочь ему с жалобами на действия МВД. Первое сообщение датировано 1 августа 2017 года, но основная переписка начинается с 6 мая 2018 года, то есть спустя полгода после того, как Воронцов якобы вымогал деньги у полицейского. В ней они обсуждают, как помочь Курбанову после увольнения.

Воронцов с начала мая находится в СИЗО по делу о вымогательстве. В середине апреля к правозащитнику приходили с обыском по уголовному делу о фейках. Тогда его отпустили в статусе свидетеля.

В конце мая на Воронцова завели еще одно уголовное дело — о незаконном распространении порнографии. По этому же обвинению суд арестовал другого администратора сообщества «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова.

