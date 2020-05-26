Банки обновили рекорд по объему наличных долларов, ввезенных в Россию

Российские банки в марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков ввезли $4,95 млрд наличными, что в 9,6 раз больше, чем в феврале 2020 года. Больше наличных долларов ввозилось лишь в марте и декабре 2014 года ($9,5 млрд и $10,15 млрд соответственно), сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Ввоз наличных евро в марте 2020 года (€1,13 млрд) нельзя назвать рекордным, так как сопоставимые объемы ввозились в Россию и в течение 2019 года. Однако мартовский показатель в три раза выше февральского.

«Банки подкрепляют свою потребность в банкнотах самостоятельно, через завоз иностранной валюты из-за рубежа. Они совершают эти сделки с иностранными банками-корреспондентами. Несколько лет назад импортерами валюты были многие российские банки, сейчас таких «первичных операторов» около 10-15. В основном это крупные госбанки и «дочки» иностранных банков. Но потребность всего рынка в банкнотах обеспечивают именно крупные банки с большой филиальной сетью в регионах, которые выступают в качестве поставщиков наличной валюты», — говорит президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов.

По словам эксперта, одной из причин роста объемов ввоза валютной наличности является увеличение спроса на нее у клиентов, которые скупают ее из-за паники на рынке.

Кроме того, в марте россияне сняли в банках с депозитов 315 млрд руб., или 1% от всего объема вкладов. В основном деньги выводились с валютных депозитов — в марте россияне сняли со счетов рекордный за десять лет объем валюты ($5 млрд).

«Запас наличной иностранной валюты в кассах российских банков на 1 марта составил $10,5 млрд, а на 1 апреля увеличился до $14,3 млрд — на $3,7 млрд. Необходимость в наращивании запасов иностранной наличной валюты в кассах и банкоматах была вызвана двумя набегами вкладчиков на банки — из-за обвала нефти и рубля и из-за введения налога на вклады и режима самоизоляции», — поясняет аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

В апреле, согласно данным ЦБ, принадлежащие россиянам депозиты выросли в целом на 0,8%, но валютные вклады сократились на 1,1%, так как в этот месяц отток валютных сбережений продолжился, хотя и был ниже, чем в марте. В первой половине мая объем средств на депозитах снизился на 0,6%.

По мнению Алексея Мамонтова, из-за того что россияне не будут приобретать валюту для отпусков, возникнет «мощный контрфактор», и ввоз валюты значительно сократится.