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Глава СПЧ призвал отменить штрафы, выписанные «Социальным мониторингом»

26.05.2020

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что московские власти должны отменить всех штрафы, выписанные жителям столицы за нарушение режима изоляции с помощью данных приложения «Социальный мониторинг». По мнению Фадеева, приложение дает недопустимое количество сбоев. И крайне сложно будет определить впоследствии законность штрафов, передает «КоммерсантЪ».

«Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», — считает глава СПЧ.

Работа «Социального мониторинга», по словам Фадеева, станет одной из главных тем запланированного на вторую половину июня доклада СПЧ о решениях органов власти, связанных с борьбой с COVID-19.

С 19 по 22 мая в суды Москвы было подано более 1,8 тыс. жалоб москвичей на штрафы за нарушение самоизоляции. В пресс-службе Мосгорсуда говорят, что реальное количество жалоб может быть еще больше. Сказать, какое именно число жалоб связано с работой приложения «Социальный мониторинг», сейчас невозможно.

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