Глава СПЧ призвал отменить штрафы, выписанные «Социальным мониторингом»

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что московские власти должны отменить всех штрафы, выписанные жителям столицы за нарушение режима изоляции с помощью данных приложения «Социальный мониторинг». По мнению Фадеева, приложение дает недопустимое количество сбоев. И крайне сложно будет определить впоследствии законность штрафов, передает «КоммерсантЪ».

«Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», — считает глава СПЧ.

Работа «Социального мониторинга», по словам Фадеева, станет одной из главных тем запланированного на вторую половину июня доклада СПЧ о решениях органов власти, связанных с борьбой с COVID-19.

С 19 по 22 мая в суды Москвы было подано более 1,8 тыс. жалоб москвичей на штрафы за нарушение самоизоляции. В пресс-службе Мосгорсуда говорят, что реальное количество жалоб может быть еще больше. Сказать, какое именно число жалоб связано с работой приложения «Социальный мониторинг», сейчас невозможно.