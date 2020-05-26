Для освобождения шамана Александра Габышева из психбольницы защита обратилась в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека подано ходатайство о принятии срочных обеспечительных мер в связи с угрозой здоровью якутского шамана Александра Габышева. Об этом сообщает «Правозащита Открытки».

Габышев был помещен в психдиспансер 12 мая и ему было назначено медикаментозное лечение без соответствующего решения суда, отмечает Прянишников.

Александр Габышев получил известность в 2019 году, когда отправился пешком в Москву, чтобы «изгнать Путина из Кремля». Позже на него завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, а также он был оштрафован за неповиновение сотрудникам полиции.