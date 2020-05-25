В Москве планируют продлить режим карантина до середины июня

Карантинные ограничения в Москве планируют продлить и после 31 мая, сняв в середине июня. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники.

Так, по словам собеседника в администрации президента, пропускной режим планируется снять ко Дню России 12 июня. Источник, близкий к мэрии, говорит, что ограничение на передвижение может быть снято 15 июня или чуть раньше. Однако самоизоляцию для людей старшего возраста планируется оставить в силе. Точная дата, до которой продлят режим изоляции, должна быть определена до середины этой недели. Ограничения будут сниматься постепенно, согласно предписанию Роспотребнадзора.

Отмена режима самоизоляции не позднее 15 июня необходима, чтобы федеральные власти успели подготовиться ко дню голосования по поправкам к Конституции, отмечает собеседник «ОМ» в Белом доме.