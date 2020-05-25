Суд арестовал администратора «Омбудсмена полиции»

Тверской суд Москвы до 24 июля арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова по делу о порнографии. Об этом со ссылкой на адвоката Максима Пашкова сообщает «Медиазона». 23 мая к бывшему сотруднику ФСИН Худякову пришли с обыском в Вологде и этапировали его в Москву.

Другим фигурантом дела стал основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. По версии полиции, активисты опубликовали в соцсетях фотографии неназванной женщины, и она написала на них заявление. 25 мая МВД объявило о поиске потерпевших по этому делу.

Воронцов с начала мая находится в СИЗО по делу о вымогательстве. В середине апреля к правозащитнику приходили с обыском по уголовному делу о фейках. Тогда его отпустили в статусе свидетеля.