Минюст разрешил «Партии прямой демократии» участие в выборах

«Партия прямой демократии», основателем которой является один из создателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров, включена Министерством юстиции в список партий, которые могут участвовать в выборах. Партия, по словам Макарова, намерена в сентябре участвовать в выборах в заксобрания как минимум Воронежской и Новосибирской области, а также в довыборах в Госдуму, передает ТАСС.

«К 22 мая мы зарегистрировали 43 региональных отделения, в период с 25 по 29 мая мы ожидаем получить регистрацию еще шести отделений. В 2021 году мы планируем принять участие в выборах в Госдуму, в 2020 году — в довыборах в Госдуму по Ярославлю, а также в региональные законодательные собрания, в муниципальных и городских выборах», — говорит Макаров.

Вячеслав Макаров анонсировал создание «Партии прямой демократии» в январе 2020 года. В марте состоялся первый съезд партии, а Федеральная налоговая служба официально зарегистрировала ее в апреле.